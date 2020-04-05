Van'da sosyal mesafeye uymayan 6 kisiye para cezası kesildi Van'da sosyal mesafeye uymayan 6 kisiye para cezası kesildi Van'da bir otomobil içerinde bulunan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Van'da sosyal mesafeye uymayan 6 kisiye para cezası kesildi

VAN - Van'da bir otomobil içerinde bulunan 6 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının kararıyla 30 büyükşehrin giriş ve çıkışları trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Edremit ilçesindeki polis kontrol noktasına gelerek yapılan denetimleri yerinde inceledi. Polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir otomobilde 6 kişi sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Gençler otomobilden indirip ateşleri ölçülürken, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise gençlere neden 6 kişinin otomobile bildiğini sordu. Alınan karar gereği sosyal mesafeye uymadıklarını söyleyen müdür Karabağ, gençlere yasayı anlattı. Ekipler, daha sonra gençlere sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA