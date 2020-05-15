Van'da, sosyal mesafeli kan bağışı
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Van'da, sosyal mesafeli kan bağışı

Van'da, sosyal mesafeli kan bağışıVAN'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık binası önünde bulunan Kızılay'ın mobil aracında, kan bağışında bulunuldu.

Van'da, sosyal mesafeli kan bağışı
15.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:11

Van'da, sosyal mesafeli kan bağışı

VAN'ın Erciş ilçesinde, kaymakamlık binası önünde bulunan Kızılay'ın mobil aracında, kan bağışında bulunuldu. Uzun kuyrukların oluştuğu mobil araç önünde, sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Kızılay Genel Başkanlığı tarafından yapılan kan bağışı çağrısı sonrası dün halk, iftar sonrası mobil araç önünde toplandı. Kaymakamlık binası önünde kuyruk oluşturan Ercişliler, sosyal mesafe kuralına da uyarak, kan bağışında bulundu. Kızılay İlçe Şube Başkanı Kurbani Özdaş, kan bağışı kampanyasının devam ettiğini belirterek, "Her hafta düzenli olarak perşembe, cuma günleri kan araçlarımız, kan bağışı almaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla gündüz kan alımı azaldı. Biz de iftar sonrası kan alımına devam ediyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde kan stoklarında bir azalma oldu. Kan veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Van'da, sosyal mesafeli kan bağışı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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