Van'da sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular uyarıldı
Van'da polislerce durdurulan otomobildeki 6 kişi, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarıldı, sürücüye 108 lira idari para cezası kesildi.
05.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:02
Van'da polislerce durdurulan otomobildeki 6 kişi, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarıldı, sürücüye 108 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle araç giriş çıkışlarının geçici süreyle durdurulduğu kentte yol kontrol uygulamalarını denetledi.
Edremit ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan otomobilde 6 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk yaptığı belirlendi.
Karabağ, otomobilden indirilerek sağlık ekiplerince ateşleri ölçülen 6 kişiyi, sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda uyardı.
Ekipler, sürücüye 108 lira ceza kesti.
Kaynak: AA