Van'da sosyal kartlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla 520 ailenin sosyal kartını evlerine götürerek teslim etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla 520 ailenin sosyal kartını evlerine götürerek teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs ve ramazan ayı nedeniyle sosyal yardımlarını arttırarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların salgın riskine karşı yoğunluk oluşturmaması için de çeşitli tedbirler aldı.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi bin 660 ailenin sosyal kartlarına mayıs ayı parası yatırıldı. Vatandaşları hem koronavirüse karşı korumak hem de yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışan ekipler, şu ana kadar ihtiyaç sahibi 520 ailenin kartını evlerine götürülerek teslim etti.

Yardıma muhtaç ailelerin tespit edilmesi için titiz bir çalışma yapan yetkililerin, 3 bin 650 ailenin tespitini yaptığı, bunlardan 3 bin 151'ine sosyal kart başta olmak üzere çeşitli yardımların ulaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA