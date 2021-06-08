Van'da son 6 ayda 175 'siber dolandırıcılık' olayı gerçekleşti

Van'da son 6 ayda 175 'siber dolandırıcılık' olayı gerçekleşti Emniyet dolandırıcıların kullandığı yöntemleri ortaya çıkardı Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son 6 ayda 175, son bir ay içerisinde de 33 siper dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini bildirildi.

Van'da son 6 ayda 175 'siber dolandırıcılık' olayı gerçekleşti

Emniyet dolandırıcıların kullandığı yöntemleri ortaya çıkardı

VAN - Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son 6 ayda 175, son bir ay içerisinde de 33 siper dolandırıcılık olayının gerçekleştiğini bildirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü son dönemlerde artış yaşanan siper dolandırıcılıkla mücadele kapsamında bir video yayınladı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurulan siber dolandırıcılık faaliyetleri artığı ifade edildi.

"Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim"

Dolandırılan şahısların ifadelerini derleyen İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların kullandığı tuzakları ortaya çıkardı. Dolandırıcıların kullandığı yöntemler ise şu şekilde sıralandı:

"Arkadaşımdan gelen mesajda hediye çeki dağıtıyoruz, hattın faturalı mı? diye sordu. Arkadaşım olduğu için şüphelenmedim ve cevap verdim', 'Arkadaşım bana e-posta gönderdi. Sosyal medya hesabında bu maili kendi mail adresimin olduğu yere kopyalamamı söyledi. Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim', '**.com sosyal medya hesabı üzerinden bahis ve iddiaa reklamlarını, buralardan insanların para kazandığını gördüm. Hesabı takibe aldım ve irtibata geçtim. Şikeli maçlar oynanacağını, para yatırmam durumunda büyük meblağlar kazanabileceğimi, bunun için belirli miktarda para yatırmam gerektiğini bana söylediler' Gibi benzer şekilde dolandırıldıkları anlaşılmıştır. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı