Van'da sokakta kalan kişiye belediye ekipleri sahip çıktı

01.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:06

Van'da sokakta kalan kişiye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte 61 yaşındaki Ömer Orat'ın sokakta yaşadığını tespit etti.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Oral'ı bulunduğu yerden aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Orat, yeme, içme ve banyo gibi temel ihtiyaçları karşılandıktan sonra misafirhaneye yerleştirildi.

Oral, kimsesi olmadığı için sokakta yaşadığını belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA