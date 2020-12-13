Van'da sokaklar boş kaldı
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Van'da sokaklar boş kaldı

13.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:09
Van'da sokaklar boş kaldı

Van'da cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde denetimler devam ederken, kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Vatandaşları kısıtlamaya uymaları konusunda uyaran polis ekipleri, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol ve Edremit meydanları boş kalırken; görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte, sokaklar adeta sessizliğe büründü. - VAN

Van'da sokaklar boş kaldı
Van'da sokaklar boş kaldı
Van'da sokaklar boş kaldı
Van'da sokaklar boş kaldı
Van'da sokaklar boş kaldı
Van'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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