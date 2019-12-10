10.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:39

Van'da sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış şartlarında doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya atık yemek ve mama bırakıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'da doğal ortamda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için Van Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, okul, iş yerleri ve bazı kamu kurumlarında toplanan atık yemekleri yaban ve sokak hayvanları için doğaya, ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden de günlük 100 kilogram mama, kentin 18 farklı noktadaki besleme odaklarına ve Sıhke Gölü civarında hayvanseverler tarafından yapılan derme çatma kulübelere bırakıyor.

Hayvansever İsa Baran, kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakan ekiplere teşekkür ederek, Bu sayede sokak hayvanları aç kalmıyor. Bu hayvanlara çok güzel bakılıyor. Sadece beslenmeleri değil, hayvanların tüm ihtiyaçları düşünülüyor. Ancak her şeyi de belediyelerden beklememek lazım. Bizlerin de bu noktada daha duyarlı davranması gerekir dedi.

Belediye çalışanı Cüneyt Yakut ise, Büyükşehir belediyesinin yaptığı bu faaliyetle israfın da önüne geçiliyor. Çünkü bu yemekleri günlük olarak hayvanlara vermediğimizde çöpe gidiyor. Bizler günlük olarak bu yemeklerin yanı sıra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizden aldığımız yem ve mamaları odak dediğimiz noktalara bırakıyoruz. Bu sayede hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

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