Sokak hayvanlarının aşıları yapıldı, yaşam alanlarına yiyecek bırakıldı

Soğuk havanın etkili olduğu Van'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı, veteriner hekimler tarafından aşıları yapıldı.

Soğuk havanın etkili olduğu Van'da, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, et ve yem bırakıldı, veteriner hekimler tarafından aşıları yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi ve gönüllüler, zorlu kış şartlarından etkilenen köpek, kedi ve kuşlar için çalışma başlattı.

Kentin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara ve soğuk hava nedeniyle kısmen donan Sıhke Gölü'nün çevresine et ve mama, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere yem bırakıldı.

Köpek yavrularının parazit aşılarını yapan veteriner hekimler, yaralı ve bitkin halde bulunan sokak hayvanlarını da tedavileri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, kent genelinde 70 farklı noktaya her gün yaklaşık 300 kilogram mama bıraktıklarını söyledi.

Yapılan çalışmaların hayvanseverleri de mutlu ettiğini belirten Allahverdi, "Kentin farklı noktalarına bol miktarda mama ve su bıraktık. Sokak hayvanlarının iç ve dış parazit aşılarını yaptırdık. Çalışmamıza gönüllüler de eşlik etti. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı