VAN'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI - Haberler
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VAN'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

VAN'ın Erciş ilçesinde, Belediye ekipleri, kışın karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına yiyecek bıraktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Belediye ekipleri, kışın karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına yiyecek bıraktı.

Erciş Belediyesinin sokak hayvanları için yıl boyunca devam ettirilen mama desteği, havaların soğuduğu bu dönemde de sürdürülüyor. Ekipler, kışın karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına mama ve yem bıraktı.

Erciş Belediyesi'nde görevli Zabıta memuru Zerrin Şen,zorlu kış günlerinde herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirterek,"Erciş Belediyesi zabıta ekipleri olarak, kışın bu zor günlerinde can dostlarımızı unutmadık. Belirlediğimiz alanlarda ve onların mama bulamayacakları yerlerde biz devreye girerek, onarla mama, gıda ve su veriyoruz."dedi.

VAN'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

VAN'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

VAN'DA SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Zabıta, Güncel, Haber

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