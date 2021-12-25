Van'da sokak hayvanları unutulmadı

VAN (DHA) - VAN'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kışın karlı zeminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin belli noktalarına mama bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin besleme araçları ile sokak hayvanları için yıl boyunca devam ettirilen mama desteği, havaların soğuduğu bu dönemde de sürdürülüyor. Ekipler, kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belli noktalara mama bıraktı. Ekiplere eşlik eden hayvansever Selcen Musaoğlu, "Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının beslenmeleri için çok yardım ediyor. Kendilerini aradığımızda hemen gelip yardımcı oluyorlar. Nasıl bizim yaşam hakkımıza saygı duyulması gerekiyorsa onların da yaşam hakkına saygı duyulması gerekiyor. Allah bu canları boşuna yaratmadı. Artıklarımızı onlar için temiz bir yere bırakırsak bir hayvanın yaşamasına vesile oluruz" dedi.