Van'da, sokak hayvanları unutulmadı VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek ve su bıraktı.

VAN'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında evde kalınması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yiyecek ve su bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da Erciş Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları için seferber oldu. Cadde, sokak, park ve kırsal alanları gezen ekipler, beslenme noktalarına, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı. Erciş Belediyesi ekiplerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hayvanlara düzenli olarak yiyecek bıraktığını belirten veteriner İhsan Nuri Çiftçi, "Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için şehrin çeşitli yerlerindeki caddeler, parklar ve kırsal alanlara ekmek ve su bırakıyoruz. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarını bugünlerde doyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA