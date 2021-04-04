Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği
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Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi '4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi '4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin gerçekleştirilen etkinliğe Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Ekipleri, Birlik Vakfı Van Şubesi yöneticileri ve hayvan severler katıldı. Programa katılanlar ilk olarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezip buradaki hayvanların tedavilerini ve yapılan çalışmaları yerinde gördü. Daha sonra hayvan severler merkezde bulunan sokak hayvanlarını besledi.

Hayvan haklarını koruma noktasında çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van Büyükşehir Belediyesince 3 yıl önce kurulan ve yaklaşık 10 bin metrekarelik alana sahip olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olduğunu söyledi.

Merkez bünyesinde son sistem teknolojiyle donatılmış ameliyathaneler, aşılama odaları, barınaklar bulunduğunu ifade eden Adil Allahverdi, hayvan sever vatandaşların da sık sık buraları ziyaret ederek yapılan çalışmaları takip ettiklerini vurguladı.

Etkinlik, hayvan severlerin alanda sokak hayvanlarını beslenmesi ile sona erdi. - VAN

Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği
Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği
Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği
Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği
Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği
Van'da 'Sokak Hayvanları Koruma Günü' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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