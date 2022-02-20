Van'da sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı

VAN (AA) - Soğuk havanın etkili olduğu Van'da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı, veteriner hekimler tarafından aşıları yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve gönüllüler, kış şartlarından etkilenen köpek, kedi ve kuşlar için çalışma başlattı.

Kentin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara ve soğuk hava nedeniyle kısmen donan Sıhke Gölü'nün çevresine mama, yaban hayvanları ile kuşlar için de kırsal bölgelere yem bırakıldı.

Köpek yavrularının parazit aşılarını yapan veteriner hekimler, yaralı ve bitkin halde bulunan sokak hayvanlarını da tedavileri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem, kent genelinde 120 farklı noktaya her gün mama ve yem bıraktıklarını söyledi.

Hayvanların aç kalmaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Kerem, şunları kaydetti:

"Belediye olarak sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyoruz. Beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlarımızla birlikte Sıhke Gölü civarındaki köpekleri besledik. Hayvanlara mama ve su bıraktık. Tedavi yapılması gereken köpekleri merkezimize götürüyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek."

Hayvansever Yağmur Karaca Güneri ise sokak hayvanları için yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını ifade etti.