Van'da sokak eylemlerine karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı
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Van'da sokak eylemlerine karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı

Van'da sokak eylemlerine karıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı
01.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:53

Van'da mahalle ve sokak eylemlerine taş, molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı (EYP) kullanmak suretiyle karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da mahalle ve sokak eylemlerine taş, molotof, havai fişek ve el yapımı patlayıcı (EYP) kullanmak suretiyle karıştığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan günü İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde yol kapatan (çöp konteyneri, demir parçaları vb.) ve ateş yakan şahısların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz görevlilerince belirtilen adreste yaptıkları çalışmalar esnasında motorize ekiplerimize yönelik molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylemde bulunan 5 şüpheli ile birlikte 2 adet EYP, 7 adet çakmak gazı dolum tüpü ve 3 adet fitil ele geçirilmiyti. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında; mahalle ve sokak eylemlerine taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle karıştığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik 1 Mayıs 2020 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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