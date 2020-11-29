Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı

29.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:06

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

Cumartesi 20: 00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde denetim yaparken, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah 10: 00'da sonra ermesiyle Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerinde esnafın iş yerlerini açmasıyla hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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