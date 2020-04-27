Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 453 kişiye para cezası uygulandı Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası verildi.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası verildi. İçişleri Bakanlığının 21 Nisan Salı günü yayımladığı genelgeyle, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Ekipler, uygulamanın başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 453 kişiye 1 milyon 341 bin 452 lira idari para cezası uyguladı. Kaynak: AA