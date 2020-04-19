Van'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 lira idari para cezası verildi.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 lira idari para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının yayımlandığı genelge kapsamında, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

18 Nisanda başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 133 kişiye 416 bin 192 lira idari para cezası veren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın ikinci gününde de yasağa uymayan 256 kişiye toplam 806 bin 400 lira ceza uyguladı.

Ekipler, 2 günlük kısıtlama döneminde yasağı ihlal eden 389 kişiye toplam 1 milyon 222 bin 592 lira idari para cezası verdi.

Kaynak: AA