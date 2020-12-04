Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
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56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk

04.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:30

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Van halkı kentin en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk

VAN - İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Van halkı kentin en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerini karşılamak için maske takarak alışveriş yaptı. Kentteki vatandaşlar haziran ayı öncesi kısıtlamalarına nazaran daha az yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

Bu akşam saat 21.00 itibariyle 81 ilde eş zamanda başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi caddelerde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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