Van'da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi

VAN'ın Edremit ilçesinde, koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkma yasağı getirilen 0-14 yaş arası çocuklar, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı.

Van'da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi
20.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:38

VAN'ın Edremit ilçesinde, koronavirüs salgını sonrası sokağa çıkma yasağı getirilen 0-14 yaş arası çocuklar, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Edremit Belediyesi dışarı çıkan çocukları midilli ve pony cinsi atlarla buluşturup, çeşitli hediyeler verdi. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 0-14 yaş grubu çocuklar bugün 4 saatliğine sokaklarda gönüllerince eğlendi. Van'ın Edremit ilçesinde normalleşme süreci ile birlikte dışarı çıkan çocuklar, Edremit Belediyesi tarafından Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle karşılandı.Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan çocuklar sürprizlerle keyifli vakit geçirdi. Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'nden meydana getirilen atlara binen çocuklara görevliler tarafından elma şekeri ve çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Bazı çocuklarda kendilerini çalan müziğin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi. 

ÇOCUKLAR ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜLER,Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, çocukların pandemi öncesi özledikleri günleri tekrar onlara yaşatmak için seferber olduklarını söyledi. Yaşanan pandemi süreci ile birlikte park ve sahil gibi birçok alanın kapalı olduğunu vurgulayan Başkan Say, "Bugün 20 Mayıs ve çocuklarımızın İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında dışarıya çıkma günleri ve biz de onlarla birlikte olmak istedik. Saat 11.00 ile 15.00 saatleri arası kent parkımızı çocuklarımıza açtık. Onlar için binicilik merkezimizden atlarımız da getirerek, çocuklarımızın eski günlerine dönmelerini istedik. Bu noktada biz de belediye olarak yanlarındayız. Birlikte vakit geçiriyoruz, inşallah memleket olarak, bu süreci bir an önce sağlıkla ve en az hasarla tamamlar eski günlerimize döneriz" diye konuştu. Aileler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Say, daha sonra çocuklara oyuncak ve elma şekeri de dağıtmayı ihmal etmedi. Mutlulukları yüzlerinde okunan çocuklar ve ebeveynleri duygularını dile getirirken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başta olmak üzere ekibine teşekkür ettiler. Böylesi etkinlikten dolayı bir an yaşadıkları pandemi sürecini unutarak stres attıklarını vurgulayan ebeveynler, belediye çalışmalarından dolayı şükranlarını sundular.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Burcu Esmersoy Ferzan Özpetek
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Van'da sokağa çıkan çocuklara midilli sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:39:32. #1.15#
title