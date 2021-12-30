Sokağa bırakılan 14 pitbull cinsi köpek barınağa alındı

VAN (AA) - Van'da, "tehlikeli ırklar" olarak bilinen 6 köpek türünü kapsayan kanunun Resmi Gazete yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı. Sokağa bırakılan 14 pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa alındı.

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully" köpek ırklarının, kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması zorunluluğu getirildi.

Kanunda, söz konusu türleri veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen ve Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilmesi maddesi de yer aldı.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Van'da, son bir ay içinde sahipleri tarafından kayıtları yaptırılmayan 14 pitbull cinsi köpeğin, sahipleri tarafından sokağa bırakıldığı tespit edildi.

Bulundukları yerde tehlike saçan köpekler, vatandaşların ihbarı sonucu Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince toplandı.

Hayvan ambulanslarıyla götürüldükleri merkezde kısırlaştırılarak gerekli bakımları yapılan köpekler, özel kafeslerde kontrol altında tutuluyor.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, AA muhabirine, bakım evinde bütün sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Tedavi koşullarının veteriner hekimler ve sağlık teknikerlerince sağlandığını belirten Kerem, merkezlerinde şu anda 6'sı polis ve jandarmanın savcılık kararı ile el koyduğu, 8'i ilçe belediyeleri tarafından bakım evine getirilen, 3'ü bakım evine bırakılan ve 14'ü de sahipleri tarafından sokağa bırakılan tehlikeli ırklardan 31 köpek bulunduğunu ifade etti.

"Hayvan sahipleri ellerindeki köpekleri sokağa terk ediyor"

Tehlikeli ırk köpeklerin bakım evine bırakılmasından sonra gerekli beslenme, bakım ve tedavi koşullarını sağladıklarına değinen Kerem, son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı bazı vatandaşların besledikleri tehlikeli ırk sınıfındaki köpekleri sokağa terk ettiğine tanık olduklarını dile getirdi.

Kerem, hayvan sahiplerinin bu köpekleri sokağa terk ettiklerine yönelik şikayetleri son zamanlarda daha fazla aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sokaklarda başıboş şekilde dolaşan köpekler, ekiplerimiz tarafından bakım evine getiriliyor. Hayvan sahiplerinden yeni çıkan yasa kapsamında 14 Ocak'a kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerinden bu köpeklerin kayıtlarını yaptırmaları veya beslemek istemiyorlarsa bize teslim etmelerini rica ediyoruz. Biz burada tehlike arz eden ırklar dahil bütün köpeklerin bakımlarını yapıyor ve besliyoruz. Hayvan sahiplerinden bu köpekleri sokağa bırakmak yerine bakımevine teslim etmelerini istiyoruz."