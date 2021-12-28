Van'da sis ulaşımı etkiledi
AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın Özalp ilçesinde etkili yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde etkili yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Van-Özalp kara yolunda öğlen saatlerden itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Sisten dolayı görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü kara yolunda, sürücüler,sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştı.
AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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