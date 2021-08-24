Van'da sinema günleri etkinliği başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve yetişkinlere sinemayı sevdirmek amacıyla sinema günleri etkinliği başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve yetişkinlere sinemayı sevdirmek amacıyla sinema günleri etkinliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde katılımcılara eğitici ve öğretici filmler izletilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda başlayan Sinema Günleri, Salı günleri 15.00-17.00 arasında çocuklara, Perşembe günleri ise 15.00-17.00 saatleri arasında yetişkinlere yönelik olacak.

Yıl sonuna kadar devam edecek etkinliğe isteyen herkes katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan