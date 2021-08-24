Van'da sinema günleri etkinliği başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da sinema günleri etkinliği başladı

Van'da sinema günleri etkinliği başladı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve yetişkinlere sinemayı sevdirmek amacıyla sinema günleri etkinliği başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve yetişkinlere sinemayı sevdirmek amacıyla sinema günleri etkinliği başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde katılımcılara eğitici ve öğretici filmler izletilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda başlayan Sinema Günleri, Salı günleri 15.00-17.00 arasında çocuklara, Perşembe günleri ise 15.00-17.00 saatleri arasında yetişkinlere yönelik olacak.

Yıl sonuna kadar devam edecek etkinliğe isteyen herkes katılabilecek.

Van'da sinema günleri etkinliği başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi (1)
Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Arda Güler Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Van'da sinema günleri etkinliği başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:47:34. #1.15#

title