Van'da sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
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Van'da sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler ile onlara eşlik edecek velilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Van'da sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
25.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:50

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler ile onlara eşlik edecek velilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek öğrenciler ile velilerinin ücretsiz taşınması kararı alındı.

Belediye meclisinde alınan kararla öğrenciler ile velileri sınav giriş belgelerini göstererek otobüslerde ücretsiz seyahat edebilecek.

Uygulama iki gün boyunca 07.00 ile 17.00 saatleri arasında geçerli olacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kampüs hattına ek seferler konuldu.

Kaynak: AA

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