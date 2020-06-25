Van'da sınava girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler ile onlara eşlik edecek velilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak sınavlara katılacak öğrenciler ile onlara eşlik edecek velilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek öğrenciler ile velilerinin ücretsiz taşınması kararı alındı.

Belediye meclisinde alınan kararla öğrenciler ile velileri sınav giriş belgelerini göstererek otobüslerde ücretsiz seyahat edebilecek.

Uygulama iki gün boyunca 07.00 ile 17.00 saatleri arasında geçerli olacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kampüs hattına ek seferler konuldu.

Kaynak: AA