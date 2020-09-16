Van'da silajlık mısırın hasadına başlandı
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Van'da silajlık mısırın hasadına başlandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ektikleri silajlık mısırın hasadına başladı.

Van'da silajlık mısırın hasadına başlandı
16.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:42

VAN'ın Tuşba ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ektikleri silajlık mısırın hasadına başladı.

Tuşba ilçesine bağlı Gülsünler Mahallesi'nde hayvancılıkta kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı. Çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri silajlık mısırda dekar başına ortalama 4 ile 6 ton ürün alıyor. Silaj makineleri ile hasat yapan çiftçilere Tuşba Ziraat Odası'na bağlı uzman tarım danışmaları da eşlik ediyor. 

Hasadın bu yıl çok iyi olduğunu söyleyen çiftçi Bahattin Tekin, 20 dönümlük alanda ektiği üründen iyi ürün elde ettiğini söyledi. Tekin, "Yıllardır Gülsünler Mahallesi muhtarıyım. Yaklaşık 3 yıl önce silajlık mısır ekimine başladık. Buna bir muhtar ve çiftçi olarak ben öncülük ettim ve Gülsünler Mahallesi olarak ekipmanlarımızın hepsini ortak aldık. Ziraat odasında çalışan arkadaşlar da üretimden hasada kadar bize yardımcı oluyor, bizi yönlendiriyor. Bu şekilde işimiz güzel, kimin suyu varsa mısır eksin. Bu işi bilirsen verim iyidir. Dönümüne 5 ton ürün alıyoruz" dedi.ÜRÜNÜ PAZARLAMAK İSTİYORLARTuşba Ziraat Odası Uzman Tarım Danışmanı Ayşegül Bitiktaş ise, Gülsünler'in diğer mahallelere örnek olduğunu belirterek, "Buradaki çiftçiler 3 yıl önce silajlık mısır üretimine başlamışlar. Buradaki çiftçilerimiz hayvancılıkla da uğraşıyor. Silajlık mısırın hayvanlar üzerindeki olumlu etkilerini görünce bu işe daha hevesle sarılmışlar. Bu köyün bir özelliği de çiftçiler imece usulü almış ekipmanları, hasadı da yine birlikte yapıyorlar. Tarlalar ortak olarak biçiliyor. Köyü kalkındırmak istiyorlar. Çiftçilerimiz şu an kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama mısırın faydalarını gördükçe ileride bu ürünü pazarlamak da istiyorlar" diye konuştu.'ÖRNEK OLDU'Uzman tarım danışmanlarından Emre Hakverir de silajlık mısırın Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Van'da gittikçe yaygınlaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz daha önce silajlık mısırı balya olarak dışarıdan alıyordu. Çiftçilerimiz artık bilinçleniyor, kendi sulak arazilerine silajlık mısırlarını ekiyor. Bunun verimini son 1-2 yıldır görmeye başladılar. Biz de silajlığın önemini bütün çiftçilerimize anlatmaya başladık. Çiftçilerimize silajlık mısırın, yoncanın tek başına hayvana verilmeyeceğini bunun bir rasyon halinde hayvanlara verilmesi gerektiği anlatıyoruz. Gülsünler köyü örnek köy oldu, umarım diğer köylerimizde silajlık mısır ekimi yapar."


Kaynak: DHA

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