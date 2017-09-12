Van'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinini silahla yaralandığı, olayın zanlısının yakalanarak tutuklandığı bildirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde evinin önünde yürüyen M.G.H'nin, plakası belli olmayan bir araçtan açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.



Silahlı saldırıyla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayda kullanılan araçta bulundukları belirlenen şüpheliler G.Ç, V.Ç. ve S.B'nin gözaltına alındığı dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Gözaltına alınan şahısların ikamet ve üst aramalarında olayda kullanılan 9 milimetre çapında menşeisiz tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan G.Ç'nin alınan beyanında mağdur ile aralarından alacak verecek mevzusundan dolayı ateş ettiğini beyan etmiştir. Gözaltına alınan V.Ç. ve S.B. alınan ifadelerinin ardından müdürlüğümüzden salıverilmiş, G.Ç. isimli şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."