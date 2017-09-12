Van'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahsın tedavisi devam ederken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, M.G.H. isimli şahsın 7 Eylül günü ikametinin önünde yaya haldeyken arkasından gelen bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, G.Ç., V.Ç. ve S.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerden G.Ç., mağdur M.G.H. ile aralarında alacak verecek mevzusu bulunduğundan dolayı ateş ettiğini beyan etti.



Şüphelilerden V.Ç. ve S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.Ç. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN