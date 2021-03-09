Van'da silahlı saldırı: 1 ölü

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Kültür Sokak'ta meydana geldi. Aracından inen B.D. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. B.D. isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen B.D.'nin cenazesinin Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde toprağa verileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı