Van'da silahlı saldırı: 1 ölü
09.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:03
Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Kültür Sokak'ta meydana geldi. Aracından inen B.D. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. B.D. isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen B.D.'nin cenazesinin Yüksekova'ya bağlı Esendere beldesinde toprağa verileceği belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı