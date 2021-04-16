Van'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Van'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'da silahlı kavgaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van'ın Tuşba ilçesinde 3 ay önce yaşanan silahla kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde 3 ay önce yaşanan silahla kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe Mahallesi'nde 1 Şubat'ta 2 aile arasında çıkan kavgaya karışanların yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında firari şüpheliler N.Ç, V.Ç, Y.Ç. ve E.Ç'nin yaşadığı evlere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.Ç'nin "kasten öldürme ve tefecilik" suçlarından hakkında 2 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Operasyonda, 4 tabanca, 9 şarjör ve 145 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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