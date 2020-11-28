Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu
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Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu

28.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:01
Van'da silah ve uyuşturucu operasyonu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında dün Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi Yukarı Beşparmak mezrasındaki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfek, av tüfeği, kurusıkı tabanca, 333 adet 7.62 mm çapında mermi, 32 mavzer mermisi, 7 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 12 av tüfeği fişeği, 8 Kalaşnikof şarjörü, 54 kilo 300 gram kubar esrar, 70 kilo kenevir tohumu ve terazi ele geçirildi. Olay ile 2 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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