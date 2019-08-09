Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

09.08.2019 23:22
Van'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine üzerine çalışma başlatıldı.
Evde yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör, 30 mermi, terazi, 1 kilo eroin ve 3 sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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