Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, simonov piyade tüfeği, savunma tipi el bombası ve mermi ele geçirildi.

Mühimmatlar, işlemlerin ardından imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol