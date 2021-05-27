Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, simonov piyade tüfeği, savunma tipi el bombası ve mermi ele geçirildi.

Mühimmatlar, işlemlerin ardından imha edildi.

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi
Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı
Gözü dönmüş adam, önce kardeşini öldürdü sonra kendi kafasına sıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Ersun Yanal Lukas Podolski Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:26:28. #1.15#

title