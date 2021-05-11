Van'da silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi
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Van'da silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi

Van'da silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel

Van'ın Başkale ilçesinde, 3 kilo 835 gram eroin ile kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, 3 kilo 835 gram eroin ile kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölekli Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, toprağa gömülü 3 kilo 835 gram eroin, kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait şarjör ve 24 mühimmat ile biksi makineli tüfeğe ait 32 mühimmat bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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