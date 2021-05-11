Van'da silah, mühimmat ve eroin ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde, 3 kilo 835 gram eroin ile kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde, 3 kilo 835 gram eroin ile kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait mühimmat ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölekli Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.
Operasyonda, toprağa gömülü 3 kilo 835 gram eroin, kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait şarjör ve 24 mühimmat ile biksi makineli tüfeğe ait 32 mühimmat bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur