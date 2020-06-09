Van'da silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
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Van'da silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Van'da silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
09.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:31

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilip, imha edilmesi için harekete geçti. Ekipler, Başkale ilçesine bağlı Aşağı Çaldıran Mahallesi'nin Akal mezrası kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 piyade tüfeği, 2 el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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