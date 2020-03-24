Van'da silah kaçakçılığı operasyonu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Van'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Edremit, Van, Güncel

Van'da silah kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde 50 bin 250 fişek ve 65 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

24.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:28
Van'da silah kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde 50 bin 250 fişek ve 65 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eski Cami Mahallesinde bir evde arama yaptı.

Silah kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen evde, 50 bin 250 av tüfeği fişeği, 65 kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi M.K, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi Haberler
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
İlginç istatistik! Ölü sayısının yarısından fazlası 2 Avrupa ülkesinde Haberler
İlginç istatistik! Ölü sayısının yarısından fazlası 2 Avrupa ülkesinde
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor Haberler
Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüsü 10 dakikada teşhis ediyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Idris Elba Cem Yılmaz Seda Akgül Ender Saraç
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Radamel Falcao Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Van'da silah kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:27:53. #1.15#
title