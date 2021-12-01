Van'da Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kuruldu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Doğaya ve çevreye önem veren Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünü kurdu.

Belediye ana binasında hizmet veren müdürlük iklim değişikliği ile ilgili projeler hazırlayacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, "Küresel iklim değişikliği için şimdiden gerekli tedbirleri almak zorundayız. Gün geçtikçe etkisi daha çok hissedilen iklim değişikliği öncelik gündemimizde yer alıyor. Çevre dostu bir belediye olduğumuz için iklim değişikliği ile ilgili projeler hazırlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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