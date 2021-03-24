Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direkleri devrildi
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Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direkleri devrildi

24.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:21
Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direkleri devrildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde aydınlatma direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde aydınlatma direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Devlet Yolu Caddesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle devrilen 2 aydınlatma direğinden biri Savaş Çolak'ın kullandığı seyir halindeki 34 DT 5578 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada sürücü yara almazken, aracın ön camında hasar oluştu.

Sürücü Savaş Çolak, seyir halindeyken aracının üzerine direk düştüğünü belirterek, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Verilmiş sadakamız varmış. Allah beterinden korusun bizi." diye konuştu.

Yola düşen aydınlatma direği belediye ve TEDAŞ ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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