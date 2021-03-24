Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)

BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTUVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi.