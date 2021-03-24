Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
24.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:09
BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTUVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi.
BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTU
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ