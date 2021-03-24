Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
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Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)

24.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:09
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)

BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTUVan'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi.

BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTU

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.


Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)
Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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