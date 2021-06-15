Van'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı
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Van'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

Van'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

SGK'ya bağlı çalışanların ve 40 yaş üstü kişilerin aşı sırasına eklenmesiyle il genelindeki aşılama çalışmaları hız kazandı.

Kentte hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerinin yanı sıra valilik bahçesine kurulan aşı çadırına giden vatandaşların aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

Aşı çadırına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 6'şarlı gruplar halinde odalara alınarak aşılandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki tüm hastane ve Aile Sağlığı Merkezlerinde aşıların yapıldığını söyledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez'in öncülüğünde valilik bahçesi ile birkaç noktada aşı çadırlarının kurulduğunu belirten Sünnetçioğlu, yarından itibaren OSB'lerde aşılama çalışmalarına başlanacağını aktardı.

Çadırlarda her türlü olumsuzluğa karşı acil müdahale ekipleri ve ambulansların beklediğini ifade eden Sünnetçioğlu, şunları söyledi:

???????"Aşı zamanı gelen tüm vatandaşlarımızdan aşılarını yaptırmalarını işitiyoruz. Çünkü aşı en iyi korunma yöntemidir. Aşı yapıldıktan sonrada mesafe, maske ve diğer tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla 40 yaş ve üstü vatandaşlar, tüm SGK'lılar ve memurlar aşı grubuna alındı. Tüm ekiplerimizle aşılama yapmak için hazır durumdayız. Yeter ki vatandaşlarımız duyarlı olsun ve aşısını yapsın. Tüm merkezlerde ve hastanelerimizde yeterince aşımız var. Biz sağlık anlamında vatandaşımızın ayağına kadar gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz."

Vatandaşlar ise sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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