Van'da seyir halindeki TIR alev alev yandı

VAN'ın Edremit ilçesinde yük taşıyan TIR, seyir halindeyken alev aldı.

VAN'ın Edremit ilçesinde yük taşıyan TIR, seyir halindeyken alev aldı. Alevler Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR'ın dorsesi ve sürücü kabini kullanılamaz hale geldi. Yaralı olarak kurtarılan TIR'ın sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesi yönüne giden TIR, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi ve sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz