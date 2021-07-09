Van'da seyir halindeki minibüs yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da seyir halindeki minibüs yandı

Van'da seyir halindeki minibüs yandı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van-Özalp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 AAZ 830 plakalı minibüs seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükseldi.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Van'da seyir halindeki minibüs yandı
Van'da seyir halindeki minibüs yandı
Van'da seyir halindeki minibüs yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı yapacağı iddiası
Van Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı yapacağı iddiası
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Dubai'de Cebel Ali Limanı açıklarındaki bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da seyir halindeki minibüs yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:39:06. #1.14#

title