Van'da seyir halindeki minibüs yandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Van-Özalp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 AAZ 830 plakalı minibüs seyir halindeyken motor bölümünden alevler yükseldi.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı