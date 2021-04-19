Van'da seyir halindeki minibüs yandı
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Van'da seyir halindeki minibüs yandı

Van'da seyir halindeki minibüs yandı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sağmalı Mahallesi mevkisinde Özgür Kutluk idaresindeki 30 YD 467 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı.

Alevi fark eden Kutluk ve yanındaki kişi minibüsten çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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