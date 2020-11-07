Van'da seyir halindeki araç alev aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Van'da seyir halindeki araç alev aldı

07.11.2020 01:39 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:42
Van'da seyir halindeki araç alev aldı

Van'da seyir halinde alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da seyir halinde alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Özalp ilçesine bağlı Günyüzlü Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Seyithan Ertürkmen'in kullandığı 16 AJV 929 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı.

Aracını güvenli bir bölgeye alan sürücü durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, alev alan araca müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

İlgili Haberler

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki cip alev alev yandı
Seyir halindeki cip alev alev yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Ersin Tatar Donald Trump Mesut Yılmaz Bekir Pakdemirli
Magazin Uğur Mumcu Cem Yılmaz Irmak Ünal Yasemin Allen
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da seyir halindeki araç alev aldı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 01:42:30. #1.15#
title