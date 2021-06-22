Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu

Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da serinlemek için Sıhke Gölü'ne giren 12 yaşındaki kız boğuldu.

Van'da serinlemek için Sıhke Gölü'ne giren 12 yaşındaki kız boğuldu.

Tuşba ilçesinde arkadaşlarıyla göle giren Dilan Kaya, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Kaya'yı göremeyen arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Sualtı Timi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölde araştırma yapan Jandarma Sualtı Timi ekipleri, 5 metre derinlikte çocuğun cesedine ulaştı.

Kaya'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kız çocuğunun ailesi ve yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.

Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Selçuk Tekay Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:57:07. #1.14#

title