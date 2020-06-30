Van'da sele kapılan 74 koyun telef oldu Van'ın Erciş ilçesinde sele kapılan 74 koyun telef oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde sele kapılan 74 koyun telef oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, Kırkpınar Mahallesi'nde sele neden oldu, derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Sele kapılan 74 koyun telef oldu.

Mahalleye gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kırkpınar Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA