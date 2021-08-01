Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Van'ın Başkale ilçesinde dün sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven, selden dolayı evlerinin yıkıldığını, hayvanlarının öldüğünü ve büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

Van'ın Başkale ilçesinde dün sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven, selden dolayı evlerinin yıkıldığını, hayvanlarının öldüğünü ve büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde sudan kurtarıldığı anda çekilen görüntüsüyle yürekleri burkan 23 yaşındaki Yurtseven, yaşadığı korku dolu anları AA muhabirine anlattı.

Kardeşini aramaya çalışırken sele kapıldığını aktaran Yurtseven, bir anda mahallenin sular altında kaldığını, evlerin ahırların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu söyledi.

O anda yaşadığı duyguyu anlatmakta zorlandığını dile getiren Yurtseven, şöyle konuştu:

"Sel sırasında evden çıktık. Kardeşim kaybolmuştu. Onu aramaya gittiğimde suya kapıldım. Bir süre sürüklendikten sonra bir kadın beni çıkarttı. Orada bayıldım. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı. Evimizi, kardeşimi düşünüyordum. Sel evimizi yıktı, hayvanlarımız öldü. Her şeyimiz yok oldu. Üzerimde hala yaşadığımız korku var. Rüyadaymışım gibi hissediyorum bazen. Yetkililerin bize destek çıkmasını istiyoruz. Babam cezaevinde. Selden kurtulduğum için mutluyum."

Anne Semiha Yurtsever ise eşinin cezaevinde olduğunu, 8 çocuğuyla evsiz kaldığını söyledi.

Yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan anne Yurtsever, "Hiçbir şeyimiz kalmadı. İneğimi, hayvanlarımı, her şeyimi kaybettim. Sel geldiğinde evimizde oturuyorduk. Daha sonra dışarı kaçtık. Yüksek bir tepeye çıktım. Evimiz sel sularının altında kaldı, yerle bir oldu. Devlet desteğiyle çocuklarıma bakıyordum. Devletimiz yanımızda, yaralarımızı sarıyor. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Sel baskını nedeniyle birçok evin yıkıldığı, ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede Van Büyükşehir Belediyesi, jandarma, DSİ, AFAD, Kızılay, VASKİ ekipleri yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan