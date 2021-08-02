Van'da selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Van'da selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, yağıştan en çok etkilenen mahalle ve mezralarda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Arvas, selden etkilenen vatandaşların yalnız bırakılmadığını, ilk andan itibaren bütün kurumların yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi.

Kurumların alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Arvas, "Hasar tespitinin ardından ne gerekiyorsa devletimiz yapacaktır. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Belediye Başkanı Tanış da selin etkilediği mahalle ve mezralarda yoğun çalışma yürüttüklerini aktardı.

Alt yapı ve diğer alanlarda yaşanan tahribatın giderilmesi için ekiplerin görev başında olduğunu dile getiren Tanış, "Gürpınar Belediyesi olarak ilk andan itibaren acil müdahale edilmesi gereken alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumlarımızla koordineli şekilde tüm vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Topsakal mahallemize taşkın koruma duvarının yapılmasının ardından parke taşı çalışmasıyla altyapısını yenileyeceğiz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel ise yağışların devam edeceğini bu nedenle dere yataklarından uzak durulması gerektiğini bildirerek, "Çok şükür can kaybımız yok. Selden etkilenen bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespitleri yapılıyor. diye konuştu.

Selden etkilenen Topsakal Mahallesi ile Süngübayır, Toygun ve Yelekli mezralarında AFAD, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer kurumların ekipleri hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı
Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ece Erken Tuğba Özay İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:02:05. #1.14#

title