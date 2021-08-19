Van'da Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı
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Van'da Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı

Van'da Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçede asırlar öncesine ait Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığını koruma altına aldı.

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçede asırlar öncesine ait Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığını koruma altına aldı.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde, şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın da kabirlerinin bulunduğu mezarlıkta, ihata duvarı, ışıklandırma, demir kapı ve lavabo yapıldı.

Çevre temizliğinin de yapıldığı mezarlığın tahrip edilmemesi için güvenlik görevlilerince nöbet tutulmaya başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, mezarlıkta yapılan çalışmaları inceledi.

Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, tarihi miraslara sahip çıkmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında mezarlığın güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Bölgede daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile incelemelerde bulunduklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Mezarlıkta yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare yaptık ve çalışmalara başladık. Restorasyon projeleri için gerekli girişimlerde bulunduk. En kısa sürede restore çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Milletvekili Arvas ise mezarlığın daha önceki süreçlerde defineciler tarafından tahrip edildiğini belirtti.

Mezarlığın çevresine duvar örüldüğünü ifade eden Arvas, "Jandarmamız burada nöbet tutacak. Ecdadın yadigarına sahip çıkmak bizim görevimiz. Kültürümüze ve mirasımıza sahip çıkacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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