Van'da sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı
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Van'da sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı

Van'da sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Çelik - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar ilçesinde sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde sel nedeniyle yaylada mahsur kalan 35 kişi belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye 70 kilometre uzaklıktaki Arındı ile Yurtbaşı mahallelerine bağlı Velitan Yaylası'na giden yol, selin taşıdığı hafriyat nedeniyle kapandı.

Sel nedeniyle çadırları hasar gören ve mahallelerine dönemeyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gürpınar Belediyesine bağlı ekipler, 24 saat süren çalışma sonucu yaylaya giden yolu açarak mahsur kalanların evlerine dönmelerini sağladı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçe genelinde sel nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığını söyledi.

Selden etkilenen 18 mahallede çalışmaların devam ettiğini belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Gelen ihbarları değerlendirerek vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Sel dolayısıyla Arındı ve Yurtbaşı mahallelerimizin ortak kullandığı Velitan Yaylası'nın yolunun kapanması nedeniyle 35 vatandaşımızın mahsur kaldığını öğrendik. İhbarın geldiği ilk andan itibaren belediye ekiplerimizi görevlendirerek çalışmalarımıza başladık. Kesintisiz süren 24 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak vatandaşlarımıza ulaştık. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan vatandaşlarımızın evlerine dönmelerini sağladık."

Vatandaşlar da ilk andan itibaren yolun açılması için çaba gösteren belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik

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