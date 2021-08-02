Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)
KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDISel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Van- Hakkari kara yolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yaptığı 2,5 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI
Sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Van- Hakkari kara yolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yaptığı 2,5 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişlerine izin verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz