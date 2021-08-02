Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)
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Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)

Van'da sel; Hakkari yolu ulaşıma kapandı (4)
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDISel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Van- Hakkari kara yolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yaptığı 2,5 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Van- Hakkari kara yolu, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin yaptığı 2,5 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişlerine izin verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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